Massaal naar de Scheldeprijs om die ene glimp op te vangen: ‘Mathieu van der Poel aan de start in Terneuzen is uniek’

Verregende jaarmarkt van Sint Jansteen brengt toch leven in de brouwerij

De 137ste editie van de jaarmarkt in Sint Jansteen bracht zaterdag niet wat de organisatie er zich van voorgesteld had. Regen, regen en nog eens regen. ,,Ja, het weer heb je niet in handen. We moeten er maar het beste van maken”, zegt Fons Dobbelaer van de organisatie.