Man (40) overleden na val van schip in zijkanaal Westdorpe

Update Restant Midden­sluis ploft volgende week woensdag (en donderdag), op de dag dat de wielerwed­strijd Schelde­prijs in Terneuzen start

De oostelijke kolkwand van de oude Middensluis in Terneuzen wordt volgende woensdag en donderdag met explosieven opgeblazen. De eerste plof is precies op de dag dat in Terneuzen de profwielerklassieker Scheldeprijs start.