Man (36) en kind (3) gewond bij botsing ambulance en auto in Terneuzen

Proeverij in Nieuw-Na­men na alarm ontruimd, maar het bier smaakt er daarna niet minder om

De ruim driehonderd bezoekers van de bierproeverij in De Kauter in Nieuw-Namen stonden zaterdagmiddag even een tijdje droog. Door een CO2-alarm moest het gebouw op bevel van brandweer en politie ontruimd worden.