Liefhebbers opgelet: tweede brug voor zeesluis komt woensdag naar Terneuzen

Dat is dan wel meteen de laatste kans, want het aanvoeren van de tweede brug is het slotstuk van de megatransportoperatie, die afgelopen drie weken plaatsvond. Als alles voorspoedig zou gaan, zouden de twee bruggen en vier sluisdeuren in twee weken vanuit de Autrichehaven in Westdorpe naar Terneuzen worden vervoerd. Maar niet alles zat mee.