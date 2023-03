Lichtmast valt door windvlaag op kantine Zaamslag

Door een windvlaag is vanmiddag een lichtmast op het clubgebouw van voetbalvereniging Zaamslag gevallen. Op het sportterrein was op dat moment niemand aanwezig.

Bestuurslid Joris Rademakers zag de afgebroken mast, die langs het trainingsveld stond, rond 14.50 uur op het dak van de kantine liggen. ,,De mast was vijf minuten eerder geknakt, vertelde iemand die bij het zwembad bezig was. Hij had een harde klap gehoord.’’

Er moest een kraan aan te pas komen om de paal met armatuur van het dak te halen. ,,Gelukkig is de mast vanmiddag gevallen toen er niemand was en niet tijdens een trainingsavond’’, zegt Rademakers. ,,Het is nu de vraag hoe veilig de overige drie masten zijn, dat laten we uitzoeken. Onze leden moeten natuurlijk veilig kunnen sporten.’’

De overkapping voor het clubhuis liep schade op en in het dak van de kantine is een klein gat ontstaan, dat provisorisch is dichtgemaakt. Morgenochtend wordt dat hersteld. Alle thuiswedstrijden gaan morgen sowieso niet door, omdat de velden vanwege de regen zijn afgekeurd.

Volledig scherm De gebroken lichtmast ligt nu langs het veld. © Raymond de Frel