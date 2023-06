Lekker weer in Terneuzen vandaag

Nieuw recreatie­ge­bied bij Nieuwvliet moet nog groeien: ‘Over drie jaar ziet het er heel anders uit’

Het was een stukje ongerepte natuur, maar nu is de Baanstpolder een recreatiegebied met houten steigers, vlonders, een kreek en voetpaden. Het natuurgebiedje is een van de eerste onderdelen van het Masterplan Nieuwvliet dat helemaal is afgerond.