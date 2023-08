Kantoor in Axel lichtte trouwe klanten voor tonnen op, eigenaar moet jaar de cel in

Boeren racen naar de graanschu­ren, want donderdag regent het: ‘Drogen van tarwe kost de teler geld’

Het is spitsuur bij de graanschuren van landbouwcoöperatie CZAV. Vrachtwagens en kiepwagens racen er naar toe om mooi droge wintertarwe af te leveren, want donderdag regent het flink. Geen boer peinst erover om op zo’n dag graan te oogsten. ,,Te nat graan moeten we drogen en die kosten betaalt de teler.”