Jeanine en Jack in de rats omdat hun heerlijke huis gesloopt wordt: ‘Straks is alles weg’

Doelman Lars Knipping maakt rentree bij Hoek: ‘Hij is er klaar voor’

Na ruim drie maanden maakt Lars Knipping zaterdag in de uitwedstrijd tegen Ter Leede zijn rentree in het doel van Hoek. De Belgische goalie onderging een operatie aan de hamstring en is nu weer fit genoeg om plaats te nemen onder de lat. ,,Hij is er klaar voor’’, zegt interim-trainer Quincy Rombaut.