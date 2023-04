Jan en Ineke stralen achter de bar van Café Wilhelmina: ‘Wederzijds respect en geen gedonder’

‘De Willemina’ is een café zoals een café bedoeld is. Jan (57) heeft de fiets van de stamgast die rond sluitingstijd bij nader inzien toch maar een taxi naar huis nam vannacht even binnengezet, naast het biljart. Zojuist heeft hij hem weer naar buiten gedragen en tegen de gevel gezet. Want vanavond is het Bluesroute in Terneuzen; één van de drukste avonden van het jaar, dus elke vierkante meter is meegenomen.