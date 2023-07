In de tweede oefenwedstrijd van Hoek is een goed begin niet voldoende voor de overwinning

Hoek slaat een andere weg in: vernieuwd trainers­duo aan het roer en meer ‘klootzak­ken’ op het veld

Als laatste Zeeuwse divisionist is Hoek deze week begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Halverwege de woensdagtraining hangt er een wolkendek boven sportpark Denoek, terwijl een paar kilometer verderop de zon schijnt. Het is hopelijk geen voorteken voor de derdedivisionist, die de negende plaats van vorig seizoen snel wil vergeten. ,,Het was toen allemaal te braaf.’’