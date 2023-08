‘Horeca in oud-Terneuzen moet middernacht de deuren sluiten om overlast voor te zijn’

Dat staat in een gebiedsprofiel voor oud-Terneuzen, opgesteld door adviesbureau Stad & Co. Let op, dat profiel staat vol adviezen: het is nu aan de gemeente Terneuzen om die wel of niet ter harte te nemen. Stad & Co concludeert dat wie ’s nachts wil pimpelen, in de horecazaken op de Markt of Nieuwstraat moet zijn. De zaakjes in de knusse pandjes op en rond de zestiende-eeuwse vestingwerken moeten zich richten op de dag en avond.