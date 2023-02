Hoek krijgt een lesje effectiviteit van Stedoco

DERDE DIVISIEHet is Hoek zaterdagmiddag niet gelukt voor de derde keer op rij te winnen in de derde divisie. De Zeeuws-Vlamingen gingen op eigen veld met 0-2 onderuit tegen Stedoco. Het betekende de eerste nederlaag onder leiding van interim-trainer Quincy Rombaut.

Na een stroeve start van het jaar - met veel doelpunten, maar met nog meer tegentreffers - heeft Hoek de afgelopen weken de stijgende lijn weer te pakken. De laatste twee wedstrijden leverden twee overwinningen op en dat kunnen niet veel ploegen in de derde divisie zeggen. Alleen nummer twee Sportlust'46 (drie zeges op rij) lukte dat. Bovendien kan Hoek met de huidige achtste plek en een puntentotaal van 32 weer omhoog kijken. Bijvoorbeeld naar nummer vijf Stedoco (37 puntne), de tegenstander van zaterdag.

Waar Hoek de smaak juist te pakken heeft, kreeg Stedoco juist een domper te verwerken. De ploeg won al drie wedstrijden niet meer, waarvan de laatste wedstrijd een pijnlijke was. Na remises tegen nummer vier Barendrecht en koploper GVVV volgde een 0-1-nederlaag tegen hekkensluiter Excelsior'31. En ook in Hoek had Stedoco aanvankelijk minder in te brengen dan de thuisploeg. Het was namelijk Hoek dat voor de pauze de beste mogelijkheden kreeg. Scoren lukte de Zeeuws-Vlamingen echter niet.

Sylvio Hage leverde de bal in de twintigste minuut, na een lekkere actie, bijvoorbeeld net niet goed genoeg af bij Mathieu de Smet en een schuiver van spits Steve Schalkwijk ging amper een minuut later voorlangs het Stedoco-doel. Ook een tweede voorzet van Hage was net niet voldoende om de verdediging van de bezoekers te breken en uit de corner die volgde kwam Alexander Embrechts net niet tot scoren. Zelfs tot de laatste seconde van de eerste helft bleef Hoek voor gevaar stichten, maar het bleef halverwege bij 0-0.

Blessure

De tweede helft begon met een flinke tegenvaller voor Hoek. Hage, een van de meest actieve spelers op het veld, raakte geblesseerd en moest vervangen worden door debutant Amarildo Gjoka. Met de voormalig jeugdspeler van Zulte Waregem, AA Gent en Kortrijk in de ploeg pakte Hoek het creëren van kansen weer op. Schalkwijk en Impens zorgden samen voor gevaar, maar kregen hem er opnieuw niet in. Gelukkig voor hen was keeper Lars Knipping wat scherper, want hij reageerde even later attent op een van de spaarzame Stedoco-kansen.

Na de pauze had Hoek zelf ook aanzienlijk meer moeite om tot kansen te komen. En de kansen die er waren, leverden weinig gevaar op. Zoals een schot van Impens, dat werd geblokkeerd. Stedoco werd aan de andere kant niet veel gevaarlijker, maar sloeg in de slotfase wel keihard toe. Yannick Cortie zorgde uit een afgeslagen hoekschop voor de 0-1 en niet veel later maakte Jorik Schröder er 0-2 van. Ook dat doelpunt viel uit een corner. De topscorer van de ploeg uit Hoornaar stond vogelvrij en kopte hard binnen.

Eerste nederlaag

Schröder legde daarmee de wedstrijd in een plooi en zorgde voor de eerste verliesbeurt van Quincy Rombaut. Hij staat sinds het vertrek van trainer Pieter Ongena als interim-coach voor de groep bij Hoek en pakte in zijn eerste twee wedstrijden twee overwinningen. Voorlopig blijft het daar dus bij. Want ook na de 0-2 kwam Hoek nog voor het doel van Stedoco, maar opnieuw wilde de bal er niet in. Over een week volgt een nieuwe kans op zege nummer drie. Dan is Sparta Nijkerk de tegenstander.