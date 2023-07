Hoek kan op zoek naar revanche in KNVB Beker, Kloetinge treft andere kampioen en SVOD’22 moet weer naar Brabant

competitie-indelingen (Bijna) alles wordt anders na de zomerstop: dit zijn de tegenstan­ders van Hoek, Kloetinge en Goes

Hoek, Kloetinge (beiden derde divisie) en Goes (vierde divisie) weten wie komend seizoen hun tegenstanders zijn in de competitie. De indelingen voor de divisies voor de voetbaljaargang 2023-2024 gingen sinds vrijdagavond al rond op internet en zijn zaterdag officieel gedeeld door voetbalbond KNVB. Wat het meest opvalt: Goes gaat weer flink wat wedstrijden op zondag spelen.