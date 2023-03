Groot kruis uit The Passion is even te zien in Hoek

Terneuzen­se Boys zit bij Jesper Cornelis­sen in de genen: ‘Ik geef altijd 110 procent’

Jesper Cornelissen scoort zelden, maar in de zeventiende competitiewedstrijd van dit seizoen in de eerste klasse C was het raak. Zijn eerste treffer was meteen een belangrijke. Het leverde Terneuzense Boys drie punten op bij CVV Zwervers, een concurrent in de strijd tegen degradatie. Vlak voor de laatste training voor het volgende duel, uit bij Brielle, beschrijft hij nog eens zijn moment. ,,Ik kreeg de bal van Cor-Pieter Pander en schoot hem diagonaal in de verste hoek.”