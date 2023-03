Gezocht: volleybalsters voor de promotieklasse (Stevo zit erom verlegen)

Jaap is 34 jaar en demente­rend: ‘Hij kan nu al niet meer praten, maar als hij me ziet, dan straalt hij’

Jaap is 34 jaar, en lijdt al aan dementie. Iedereen kende hem als een lieve, sociale jongen, maar de hersenziekte sloopte zijn persoonlijkheid. En dat is heel moeilijk voor zijn familie. ,,Hij is Jaap niet meer, maar hij ís er nog wel.”