Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Terneuzen vandaag

Westkade in Sas van Gent gedeelte­lijk afgesloten door brand in voormalige ijzergiete­rij

Bij de voormalige Zeeuws-Vlaamse Gieterij (ZVG) aan de Westkade in Sas van Gent is zondagmiddag brand uitgebroken. De brandweer gaf rond 19.00 uur het sein ‘brand meester’. Een gedeelte van de Westkade was een paar uur afgesloten.