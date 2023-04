Gebrek aan wedstrijdritme zit Animo niet in de weg tijdens start padelcompetitie

Padel is de nieuwe liefde van veel tennissers; bij start competi­ties duidelijk verschui­ving zichtbaar

Dit weekeinde begint zowel de tennis- als de padelcompetitie. Hoewel beide sporten goed naast elkaar zijn te beoefenen, lijkt een verschuiving van tennis naar padel onomkeerbaar. Eddy Sprinkhuizen (29) van het Middelburgse MLTC speelt op zaterdag in de landelijke hoofdklasse tennis en op zondag in de tweede klasse padel, een sport die bij hem op nummer één staat. Harold Schipper (50) uit Kapelle is zelfs volledig geswitcht van tennis naar padel, als ondernemer en speler. Kenny de Rooij (32) van TC Animo uit Terneuzen heeft zich eveneens volledig gestort op padel, maar door een blessure was dat uit nood geboren. Bij Animo zijn ondertussen de twee extra padelbanen bijna af, tot grote opluchting van voorzitter Michel van Leuven (45).