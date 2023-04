Explosies bij de Middensluis in Terneuzen verlopen rustig en beheerst: ‘Hè, was dit het al?’

Een handjevol geïnteresseerde mensen verzamelde zich woensdagochtend rond half tien op de zeedijk, op precies driehonderd meter van de Middensluis. Dichterbij mochten ze niet, uit veiligheidsoverwegingen. Een kwartiertje later vertrokken ze weer. Misschien wel een beetje teleurgesteld. Of opgelucht. Want een spektakel zoals vorig jaar? Nee, dat was het niet. ,,Was dit het al?’’, vroeg woordvoerster Debby van 't Westende van de Nieuwe Sluis zich af. Er volgde nog een, nét iets hardere knal. Maar dat was het dan.