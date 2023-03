Emma Heesters en Romy Monteiro zingen op de Havendagen in Terneuzen

De organisatie van de 41e editie maakte deze week de eerste namen van artiesten bekend, die op het maritieme evenement zullen optreden. Op de eerste dag van het evenement op en rond de oude Veerhaven zingt musicalactrice, zangeres en presentatrice Romy Monteiro. In 2014 deed zij mee aan talentenjacht The Voice of Holland. Een jaar later brak ze door dankzij haar hoofdrol in de Nederlandse musical The Bodyguard.