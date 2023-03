DZK houdt koploper onder druk dankzij dubbelslag Owen Riemens

Jong in Zeeland Stacey (12) uit Terneuzen: ‘Helaas heb ik mijn ouders nog niet kunnen overtuigen om een hond te nemen’

Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Stacey Schneider (12) uit Terneuzen.