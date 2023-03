Dode gevonden in Koewacht: veel vragen, geen antwoorden

Op de Emmabaan in Koewacht is een overleden persoon aangetroffen. De politie doet ter plaatse onderzoek, waarbij ‘alle scenario’s worden opengehouden’.

Het levenloze lichaam werd vanochtend aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen wie het slachtoffer is en op welke manier die persoon is omgekomen.

De agenten, die voor de zwarte schermen staan waarmee het deel van de Emmabaan, is afgezet, mogen niks zeggen. Behalve dat het verkeer, dat over dit stukje Emmabaan omleidende lus moet volgen. Zelfdoding, een ongeluk of een misdrijf? In de berm gevonden of in de Boskreek hier vlakbij? Voorlopig geen antwoorden.

Ondertussen lopen er rechercheurs langs de huizen voor - vermoedelijk - een buurtonderzoek. In een veld ingeklemd tussen de Emmabaan en Sint Andries staan twee collega’s in gele hesjes. ,,Ik heb wel politie gezien maar weet niet wat er aan de hand is”, zegt man, die samen met een collega even verderop namens het bedrijf Nederwell glasvezel aanlegt. ,,Ja, de ambulance heb ik vanochtend gehoord. Wij zijn hier al sinds 7 uur bezig.”

Die ambulance was er om een uur of half negen, zegt een overbuurman die in zijn huis aan het klussen is. ,,Die is weer onverrichter zake weggereden. Die schermen staan er sinds begin van de middag. Ik zag net mannen in witte pakken lopen.”

Het zijn opvallende taferelen in dit prachtige stukje Koewacht, een straat vol groen en tussendoor lintbebouwing bestaande uit knusse vrijstaande huisjes en fonkelende ruime nieuwbouwwoningen.