Dit was dag een van Festival De Ballade (in tekst, foto en video)

Gastschrijvers Vier seizoenen op één zwoele avond op het terras

Op een zwoele zomeravond strijken we neer op het terras van ‘De vier seizoenen’ aan de Geul met uitzicht op een mooi verlicht monumentaal pand. In een verlaten hoekje zit een jong verliefd stel. Hij veegt zorgvuldig met het puntje van een servet haar mondhoek schoon. Als beloning volgt een tedere zoen, daarna kijken ze een beetje giebelend om zich heen of iemand het heeft opgemerkt.