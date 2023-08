Debbie uit Sas van Gent werkt op het circuit van Zandvoort: ‘Bijzonder dat ik de race van zó dichtbij kan meemaken’

Petanque is zo populair in Breskens, dat een derde baan geen overbodige luxe is

Petanque is op veel pleinen een geliefd spelletje. En zeker niet alleen in Frankrijk. Sinds de verplaatsing van de dijk in Breskens en de metamorfose van het Spuiplein in 2005 kon in Breskens op twee banen gespeeld worden. Maar dat was al een tijdje niet meer genoeg.