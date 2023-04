De ‘luxepaarden’ van Dallinga.com schitteren, met glansrollen voor De Bruijn en Van Acker

Met een brede grijns op het gezicht zei De Bruijn na afloop: ,,Bal drie lag vaak in de weg.” Met andere woorden: wat hij ook deed, elke bal was raak. ,,We hebben met Steven van Acker een luxepaard in het team. Hij steekt al weken in topvorm en ook vandaag was hij niet te stuiten.“ Dat klopte, maar De Bruijn leidde met die uitspraken wel de aandacht af van zijn eigen fantastische optreden. 40 Caramboles in 11 beurten, ofwel 3.636 gemiddeld, verdient alle credits. Daarmee mocht hij zich, om in zijn eigen termen te blijven, het paradepaard van zijn team noemen.