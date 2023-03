De handjes uit de mouwen; Terneuzens college buffelt tijdens NL Doet

Ook wethouder Laszlo van de Voorde had zijn nette schoenen nog aan. Zijn collega's Frank van Hulle en Jeroen de Buck hadden zich met hun werkschoenen wat beter voorbereid op hun vrijwilligerswerk in het kader van NL Doet. Het échte zware werk, de kas in elkaar zetten, was al een dag geleden gedaan, het viertal hielp Mirte en Jan van Os onder andere met het aanleggen van een tegelpad in de kas, het maken van een laarzenrek voor de theetuin en het in elkaar hameren van een modderkeuken voor de kinderen van de gastouderopvang. Van Merrienboer: ,,Het pad wordt één tegel breed, neem ik aan?”