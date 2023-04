Dankzij een opknapbeurt van zijn moeder staat landskampioen Sollie weer even op de baan in Terneuzen

,,Mijn fysieke gesteldheid is nog niet optimaal. Ik heb een flinke schuiver gemaakt, waardoor mijn hele rechterkant gekneusd en geschaafd was’’, vertelde Sollie in Terneuzen. ,,Een flinke wond is later ook gaan ontsteken. Ik ben ondanks de val toch het water ingegaan, maar de hygiëne op Bali is toch wat anders dan hier. Waarschijnlijk zijn er bacteriën in de wond gekomen. Ik kreeg antibiotica tegen de ontsteking en heb anderhalve maand met mijn been gesukkeld. Als je dan ineens van niks heel veel gaat doen, ofwel competitie gaat spelen, zegt het lichaam op een gegeven moment ‘ho’. Gelukkig is mijn moeder fysiotherapeut. Zonder haar had ik nu nog niet kunnen tennissen. Zij heeft mij heel goed opgelapt.”