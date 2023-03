Brian van Goethem debuteert als ploegleider: ‘Ik zie nu dat niet alles vanzelf gaat’

Zes jaar lang was Brian van Goethem (31) een vaste waarde in het profpeloton. In 2020 besloot de inwoner van Terneuzen zich op andere zaken te richten. Het wielrennen helemaal loslaten was er echter niet bij. Na een paar jaar als chauffeur bij profwedstrijden te hebben gereden, kwam afgelopen winter een mooie nieuwe uitdaging op zijn pad: ploegleider worden bij de opleidingsploeg van BEAT Cycling. Afgelopen weekend was zijn debuut, bij de Ster van Zwolle.

Door zijn jaren als chauffeur van neutrale wagens bij profwedstrijden, was het besturen van de ploegauto bepaald geen moeilijke opgave voor Van Goethem. Dat er bij het ambt van teamleider meer komt kijken dan de gemiddelde wielrenner weet, was echter een les die hij al snel leerde. ,,Als wielrenner vind je het allemaal maar vanzelfsprekend dat er zaken voor je geregeld worden. Je krijgt op tijd eten en drinken, je materiaal wordt verzorgd en als je een lekke band hebt, word je binnen no-time weer op weg geholpen. Na één koers als ploegleider ben ik er wel achter dat dit niet allemaal vanzelf gaat. Er moet veel geregeld worden en de samenwerking tussen alle functies in een wielerploeg moet goed zijn.”

Leren en profileren

Een plek op het podium zat er in Zwolle niet in voor een van de renners van BEAT. Bepaald geen schande, want dat werd ook niet verwacht. Van Goethem: ,,De Ster van Zwolle is een koers waarbij veel profwielrenners aan de start staan, die al zeker een koers of tien in de benen hebben dit jaar. Onze renners zijn allemaal amateur, voor een aantal was het pas de eerste wedstrijd van dit jaar. Het belangrijkste is dat de jongens van het niveau kunnen proeven. Eigenlijk zijn er twee doelen voor onze renners: leren en profileren. Zeker de profwedstrijden zijn het ideale podium om jezelf als wielrenner op de kaart te zetten. Ik denk dat ik als ploegleider veel kan bijdragen aan de ontwikkeling van jonge renners. Al is dit geen zekerheid natuurlijk. Het is niet zo dat een goede wielrenner per definitie een goede ploegleider is.”

Scheldeprijs

Als er één koers is waar Van Goethem dit jaar naar uitkijkt, dan is het de Scheldeprijs wel. Ook dit jaar zal de start weer in Terneuzen zijn, de woonplaats van de oud-renner van Roompot en Lotto-Soudal. ,,Uiteraard ben ik blij dat deze koers bij ons op de agenda staat. Het is toch bijzonder om in Terneuzen van start te gaan. Verder zul je mij vooral bij de koersen in België zien, omdat mijn kracht als wielrenner ook vooral in dat soort wedstrijden lag. We werken met drie ploegleiders. Onderling hebben we de wedstrijden verdeeld en groepjes wielrenners gemaakt, die we wat intensiever begeleiden.”

Op de vraag of hij het zelf wielrennen mist, is hij duidelijk. ,,Ja, absoluut. Zeker als je ex-collega’s nog wél in het peloton ziet rondrijden, kan dat best lastig zijn. Maar ja, het leven loopt nu eenmaal soms op een bepaalde manier en dat is prima. Ik ben erg blij met mijn nieuwe uitdaging en ga er vol voor. Het valt ook prima te combineren met mijn werk, want de koersen zijn vaak in het weekend.”