Oud papier levert ondanks hoge prijs maar weinig op voor Terneuzense clubs

met video Explosies bij de Midden­sluis in Terneuzen verlopen rustig en beheerst: ‘Hè, was dit het al?’

Ja, er zat wel wat spanning op. Logisch, want de vorige keer ging het behoorlijk mis. Maar gelukkig, de eerste serie explosies in de oostelijke kolkmuur van de voormalige Middensluis in Terneuzen verliep woensdagochtend heel anders: ‘Dit ging heel beheerst en gecontroleerd’.