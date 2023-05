Bodi del Grosso grijpt én houdt de macht tijdens H4A Internationaal Beloften Weekend

Tweede verdachte in zaak dode vrouw Koewacht: familielid van E.S. (33) vluchtte naar Noord-Macedonië

De Belgische politie is een tweede verdachte op het spoor in de moordzaak van Marleen V.L., een weduwe van 64 uit Oostende die dood werd teruggevonden in Koewacht. De politie wéét waar de verdachte zit, maar staat momenteel machteloos nadat hij op de vlucht sloeg naar Noord-Macedonië. De tweede verdachte, E.S. (33), probeerde ook te vluchten, maar hij kon wel opgepakt worden. Nochtans was het plan - en de bestemming - voor de twee mannen hetzelfde.