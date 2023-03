Belangrijke Steve Schalkwijk helpt Hoek aan ruime overwinning en bewijst het gelijk van zijn trainer

De trainer kreeg al vrij snel zijn gelijk. Na vijf minuten werd Giovanni Delannoy neergehaald in het strafshopgebied, penalty. Steve Schalkwijk benutte de strafschop, waardoor hij Hoek op 1-0 zette. In de dertiende minuut was het opnieuw raak voor de Zeeuwen. Na een mooie bal van Schalkwijk, werkte Mathieu de Smet de 2-0 binnen.

Voor rust werden er over en weer kansen gecreëerd. Een grote mogelijkheid was er voor Schalkwijk, die voor de derde keer betrokken kon zijn bij een doelpunt. Nadat Rik Impens hem wegstuurde, schoof Schalkwijk de bal voorlangs. Delannoy wist de klus wél te klaren, na een pass van Impens. Vlak voor rust scoorde hij: 3-0.

In de 49ste minuut werd het spel stilgelegd vanwege een blessurebehandeling voor Gilles Vandecandelaere. Na een paar minuten verliet de speler van Hoek het veld en werd vervangen door Koby Van Acker. Negatieve invloed had die wissel niet op het verloop van de wedstrijd, want Hoek ging gewoon door waar het gebleven was. Schalkwijk omspeelde de keeper en maakte zijn tweede van de middag vanuit een moeilijke hoek. Hij bepaalde daarmee de eindstand op 4-0.