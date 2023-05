Bayck is een elektrische fiets met hersens: ‘Met dit ontwerp wil ik bijdragen aan slimme oplossingen voor vervoer’

Daar staan ze in een pand in Terneuzen, de 25 e-bikes die de provincie heeft besteld. Allemaal zwart, maar met een knalkleurige batterijcover op het frame. In een oogwenk kun je die eraf klikken en opladen. Een mooie order van de provincie, zegt Angelo Jansen (53). ,,Deze Baycks worden straks neergezet bij scholen, NS-stations en mobility hubs in Middelburg en Goes. Het gaat om een proef om de deelfiets onderdeel te maken van het openbaar vervoer. Het idee is dat je je auto op zo’n mobility hub aan de rand van de stad parkeert en met de elektrische deelfiets het centrum in rijdt.”