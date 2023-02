Angst voor verdere afname steenuilen in Zeeuws-Vlaanderen: ‘Terwijl ze van nature honkvast zijn’

Geen zin in zwempara­dijs of bowling? Cad­zand-Bad heeft dé camping voor actievelin­gen die houden van rust

Cadzand-Bad is deze zomer alwéér een vakantiepark rijker. Maar De Betteld is een park dat anders is, zegt recreatiebedrijf EuroParcs. ,,We richten ons op de actieve vakantieganger.”

14:47