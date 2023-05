‘Als we wedstrijden van een uur hadden gespeeld, waren we erin gebleven’

DERDE DIVISIE Hoek neemt na 11 seizoenen afscheid van Fabian Wilson: ‘Hij is een boegbeeld van deze club’

Het is Hoek niet gegeven om in de slotfase van het seizoen met een vaste formatie te spelen. Twee wedstrijden achtereen kon trainer Quincy Rombaut dezelfde basiself op het wedstrijdformulier zetten, maar zaterdag tegen Urk is het weer puzzelen.