Aan tafel in de huiskamer van Axel

Vanavond komt het met bakken uit de hemel, maar binnen is het droog, warm en gezellig druk. Zo’n plek waar je binnenloopt, je jas aan de kapstok hangt en je vermoedt dat het goed komt vanavond. Met een typisch Zeeuws-Vlaamse flair worden we ontvangen. Als we vertellen dat we voor Primitiv komen, kijkt eigenaar Edwin wat bedenkelijk. Hij legt uit dat de deels overdekte en verwarmde binnentuin door de regen vanavond niet geschikt is om te dineren. Binnen maakt hij een tafeltje voor ons klaar. Op de kleine, duidelijke kaart wordt geen onderscheid gemaakt tussen voor- en hoofdgerechten. Aangeraden worden de Primitiv bites, een selectie van kleine gerechten die de formule goed weergeven. We besluiten ons over te geven en bestellen de bites als voorgerecht.