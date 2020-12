Zoveel merken, zoveel serienummers: welke televisies moet je nou echt hebben?

Beste KoopWie online op zoek gaat naar een nieuwe televisie, wordt meteen geconfronteerd met een serieus aanbod aan toestellen. Hoe vind je daartussen in hemelsnaam het beste toestel? We bekeken de populairste merken en het aanbod.

We gaan op zoek naar een televisie met een 55-inch-scherm: zowat de gemiddelde afmeting die je in de meeste huiskamers zal vinden. We willen een goed toestel dat een serieuze tijd kan meegaan, en hebben er 1000 à 1500 euro voor over. Natuurlijk willen we voor dat geld wel echt het beste dat we kunnen krijgen. De minder bekende merken in televisieland laten we meteen links liggen in het voordeel van de vier bekendste en meest verkochte merken. Het loont daarnaast ook om zelf op zoek te gaan, door bijvoorbeeld de Pricewatch van onze zustersite Tweakers te gebruiken. Daarmee kun je de perfecte televisie voor jouw leefsituatie vinden.

Philips - 55OLED854/12

Volledig scherm Philips - 55OLED854/12. © Philips

Bij Philips valt onze keuze vrij snel op de 55OLED854/12. Dit toestel heeft een oledscherm (oled staat voor organic light emitting diodes, red.), en dus hoog contract, feilloze weergave, goede kijkhoeken en natuurgetrouwe kleuren. Uniek aan de Philips-televisies is Ambilight, een lichttechniek die Philips zelf ontwikkelde. Achteraan de televisie zitten ledlampen, die de gloed van wat er zich op het scherm afspeelt reflecteren op de muur achter het toestel.

Ideaal voor wie graag in het donker televisie kijkt: het vergroot niet alleen je beleving, maar zorgt ook voor minder belasting aan je ogen. Minpunten volgens de gebruikers? Niet iedereen is evenzeer te spreken over de geluidskwaliteit en sommigen vinden het Google Android TV-besturingssysteem nogal omslachtig.

Samsung - QLED QE55Q80RAL

Volledig scherm Samsung - QLED QE55Q80RAL. © Samsung

Het Zuid-Koreaanse bedrijf Samsung heeft een breed gamma in aanbod, gaande van goedkope 32 inch-schermen van circa 330 euro tot een 8K QLED-scherm van 85 inch dat maar liefst 12.000 euro kost! Binnen ons vooropgestelde budget heeft Samsung gelukkig ook wel een aantal aanraders, waaronder de Samsung QLED QE55Q80RAL.

Het lcd-scherm van 55 inch was bij de release een jaar geleden een stuk duurder, maar is nu in sommige webwinkels al met fikse korting te krijgen. Dankzij de Ultra Viewing Angle-technologie heb je een zeer brede kijkhoek en de verversingssnelheid van 120 Hz is meer dan voldoende voor wie films wil kijken of wil gamen.

LG - OLED55CX6LA

Volledig scherm LG - OLED55CX6LA. © LG

Ook LG is uit Zuid-Korea afkomstig en een geduchte tegenstander van Samsung en co. Het bedrijf staat erom bekend vaak als eerste nieuwe technologieën te introduceren. Dat merk je bijvoorbeeld aan de LG OLED55CX6LA. Dit is opnieuw een oledscherm, garant voor écht zwart en mooie, natuurlijke kleuren. Het vernieuwende van deze televisie zit onder andere in de a9 Gen3 processor, die via artificiële intelligentie de beelden aanscherpt en vloeiend maakt. Dat zal je als gebruiker bijvoorbeeld merken als je veel YouTube streamt. Ook voor gamers is dit een topper, dankzij de HDMI 2.1 ingangen en de hoge verversingssnelheid.

Sony - KD-55XH9505

Volledig scherm Sony - KD-55XH9505 © Sony

Het Japanse Sony produceert al meer dan een halve eeuw televisies en houdt zeer goed de vinger aan de pols van wat kijkers belangrijk vinden. Zo hebben verschillende televisies van Sony, waaronder de Sony 55XH95, een zogenaamde ‘Netflix Calibrated’-modus: een toepassing die het maximale haalt uit de 4K-, HDR- en Dolby Atmos-content van Netflix. De Sony KD-55XH9505 heeft een lcd-scherm, geen oled, maar op de beeldkwaliteit hebben gebruikers verder weinig aan te merken. Bij de minpunten worden onder andere het hoger dan gemiddelde energieverbruik aangehaald en het feit dat de achterzijde eerder fors dan slank te noemen is.

Conclusie

De vier tv’s die we bekeken kregen unaniem meerdere lovende reviews van gebruikers zelf. Op technisch vlak zijn ze - op wat kleine verschillen na - zeker aan elkaar gewaagd, al zullen de meeste techjournalisten zeggen dat oled toch de nieuwere en betere beeldtechnologie is. Maar het zijn dus vooral jouw persoonlijke voorkeuren die de doorslag zullen geven. Ben je een gamer? Kies dan LG. Vind je zo’n verlichte tv-muur supergezellig in het donker? Go Philips! De aangehaalde prijzen kunnen licht schommelen, maar een miskoop zal het sowieso niet zijn.

