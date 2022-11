Zorgen bij Nederlandse politici om overname Twitter, geblokkeerde accounts keren niet snel terug

De overname van Twitter door Elon Musk zorgt in Nederland voor kritische noten van de VVD, CDA en oppositiepartij Volt. Ze twijfelen of het bedrijf straks nog aan de wet te houden is. De PVV daarentegen is juist optimistisch dat er straks mogelijk meer gezegd kan worden. Musk laat vandaag weten dat mensen van wie het account in het verleden is geblokkeerd, nog zeker zes weken moeten wachten voor ze terug mogen keren.

De Tweede Kamer debatteerde vandaag over de overname door Musk, waardoor mensen op Twitter meer vrijheid krijgen om te zeggen wat ze willen. ,,Vinden we het acceptabel dat een miljardair een socialmediumplatform koopt, vervolgens bepaalt wie actief mag zijn en wat acceptabel is wat daar geschreven wordt?”, vraagt Henri Bontenbal van het CDA zich hardop af. Hij denkt dat het moeilijk is om een digitaal platform te reguleren dat zo groot is dat gebruikers en adverteerders er moeilijk omheen kunnen.

,,Tot op zekere hoogte maakt het me niet zoveel uit wie de eigenaar van Twitter is”, zegt Queeny Rajkowski van de VVD. ,,In Nederland hebben wij vastgesteld wat mag en wat niet en daar moet je je aan houden, punt.” De uitspraken van Musk wekten volgens haar de indruk dat hij zelf de grenzen zal bepalen.

Volgens Marieke Koekkoek van Volt beloven de eerste plannen van Musk ‘niet veel goeds’ voor de vrijheid van informatie. ,,Met name de aankondiging dat Musk zich inzet voor absolute vrijheid van meningsuiting is gevaarlijk en ook niet in lijn met onze Europese waarden.”

PVV is wél blij

Danai van Weerdenburg van de PVV vindt die laatste woorden van Koekkoek ‘shockerend’. Ze verdedigt Musk, ‘die aangaf de vrijheid van meningsuiting te willen herstellen omdat de balans zoek was’. Ze vindt dat mensen ver moeten kunnen gaan in het uiten van hun mening, zolang grondrechten worden gerespecteerd en bijvoorbeeld niet wordt opgeroepen tot geweld. PVV-leider Wilders is dit jaar nog meerdere keren geblokkeerd geweest wegens ‘haatdragend gedrag'.

Musk wil de uitgebreide vrijheid van meningsuiting wel reguleren, zei hij vandaag. Voordat hij geblokkeerde accounts, zoals die van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, weer toelaat wil hij eerst een ‘helder proces’ hebben. Dat kost hem enkele weken, waarmee hij de beslissing over de tussentijdse verkiezingen in de VS heen tilt. Die zijn op 8 november. Overigens heeft Trump zelf al laten weten liever op zijn eigen sociale netwerk Truth Social te blijven.

Volledig scherm Het account van Donald Trump is nog altijd geblokkeerd. © REUTERS

Veranderingen op Twitter

Afgelopen dagen werd meer en meer bekend over de manier waarop Musk Twitter wil veranderen. Er komt een ‘safety board’, die bepaalt of tweets door de beugel kunnen. Daarin komen mensen met verschillende meningen te zitten. Wie een blauw vinkje wil, om zijn account te verifiëren, moet daar straks 8 dollar per maand voor betalen. Nu is dat gratis, en een bewijs dat een account echt is. Naast een blauw vinkje, krijgt een ‘Blue-abonnementhouder’ meer opties in zijn of haar tweets.

De EU dringt er de laatste jaren op aan om strenger op te treden op sociale media, bijvoorbeeld waar het gaat om het verspreiden van valse informatie. ,,In Europa zal de vogel volgens onze regels vliegen”, reageerde Eurocommissaris Thierry Breton op de plannen van Musk. Later liet de ondernemer ook weten zich aan de Europese regels te zullen houden.