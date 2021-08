Zo word je beter in zoeken met Google

We zoeken allemaal iedere dag met Google, maar écht goed zoeken is een ware kunst. Met deze tips word je de zoekmachine meester.

In september 2020 gebruikte 94,37% van alle Nederlanders Google als zoekmachine. Google is al jaren overduidelijk dominant in Nederland, maar toch kunnen de zoekresultaten beter en nauwkeuriger. Google werkt daar zelf hard aan, en als gebruiker pluk je daar de vruchten van.

Hoe specifieker de zoekopdracht hoe beter

Wees zo specifiek mogelijk tijdens het zoeken. Wat blijkt? Google zelf kan je daar goed bij helpen. Gebruik aanhalingstekens (“ “) om het woord of de woorden die je in specifieke volgorde zoekt voor meer en betere resultaten. Voorbeeldje: tik in iPhone 13 Apple en je krijgt maar liefst 1.790.000.000 resultaten voor je kiezen! Voer in “iPhone 13 Apple” en Google schotelt je 277.000 zoekresultaten voor. Dat scheelt een slok op een borrel.

Wil je op een bepaalde vaste volgorde zoeken voor een beter en nauwkeuriger resultaat? Gebruik de volgorde die je wenst dan ook tussen aanhalingstekens (bijvoorbeeld “mannelijke tennissers Engeland”). En als je weet op welke website je iets wil terugvinden, noem dan die specifieke website in je zoekopdracht. Tik “Nieuwe iPhone site:ad.nl” en je zal alleen artikelen van die website te zien krijgen.

Loos overbodige bagage

Het uitsluiten van woorden en termen kan veel helpen. Stel je bent op zoek naar de beste apps voor je smartphone maar niet voor Android-toestellen, dan kun je het minusteken gebruiken (-). Door in te voeren “beste apps -Android” krijg je alleen apps voor Apple-producten in de zoekresultaten. Zorg wel dat het minteken aan het woord vastgeplakt zit dat je wil lozen.

Spreekwoorden, gezegden of songteksten vergeten

Als je slechts een deel van een gezegde of een songtekst herinnert, kun je een sterretje gebruiken om de lege plekken in te vullen. Voer bijvoorbeeld ‘het beste * van stal halen’ in, om het woord ‘paard’ tevoorschijn te toveren. Of ‘I see a * door and i want it painted black’ en de kleur ‘rood’ (‘red’) springt direct in beeld.

Bestandstypes zoeken

Als je op zoek bent naar een PowerPoint of PDF dan kun je je resultaten beperken tot dat specifieke type bestand met behulp van de zogenaamde bestandstype-operator van Google Search. Stel, je zoekt een PowerPoint-presentatie over robotisering dan voer je in “robotisering filetype:ppt’’.

Gebruik je stem om te zoeken

Soms heb je geen zin om te tikken. Door het microfoon-icoontje aan te tikken kun je tegen je laptop of smartphone praten, en Google Search doet de rest.

Google als real-time rekenmachine, wereldklok, weerstation, aandelenbeurs en vertaalbureau

De real-time functies die de searchbar van Google huisvest, zijn ongelofelijk handig. Tik een rekensom in (8 x 15 bijvoorbeeld) en Google rekent het binnen 0,8 seconden voor je uit. Dit werkt ook met rekenen met en naar procenten, vierkante meters of omrekenen van liters naar milliliters. Ook het huidige weer en de daarbij horende voorspellingen (tik een plaats in + weer), de real-time beurskoersen van grote bedrijven inclusief grafiekjes (tik ‘beurskoers’ in, gevolgd door de naam van het bedrijf) of het omrekenen van valuta en andere maten.

Bij die laatste moet je denken aan Celsius naar Fahrenheit, lengte in lichtjaren, voeten omrekenen naar meters, en actuele omrekeningskoersen voor iedere denkbare munt. Ook vertalen gaat vliegensvlug. Tik in “vleugelmoertje vertaling Engels” (of welke andere taal) en ‘wing nut’ verschijnt binnen 0,48 seconde op je scherm.

Familie woonachtig in het buitenland? Tik in “tijd + plaats” en je krijgt de actuele tijd, waarna je meteen het tijdverschil ziet. Weten of een vlucht op tijd of vertraagd is? Tik het specifieke vluchtnummer in, en de actuele tijden poppen in beeld.

