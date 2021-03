Zo weet je of jouw PlayStation 5 de gevreesde ‘controllerdrift’ heeft

De PlayStation 5 is gewild. De nieuwe spelcomputer kwam vorig jaar november uit, maar is nog altijd overal stijf uitverkocht. Sommige gelukkigen die het apparaat van Sony al wel hebben bemachtigd, melden echter een zorgwekkend probleem. Door zogenoemde ‘controllerdrift’ kunnen zij games niet meer goed besturen en wordt hun spelplezier flink vergald.

De PlayStation 5 is pas een paar maanden op de markt, maar dit hardnekkige probleem doet zich bij steeds meer gamers voor. Consolemaker Sony is zeker niet de eerste waarbij de controllers niet bestand lijken te zijn tegen dagelijks gebruik. De zogenoemde Joy-Cons van de Nintendo Switch hebben bij veel klanten dezelfde problemen.

Dat is niet zonder gevolgen. Tegen Nintendo zijn in meerdere landen rechtszaken aangespannen, al is daar nog geen uitspraak in gedaan. In Nederland riep de Consumentenbond eind vorig jaar op om problemen met de Switch te melden. Nintendo bood eerder al excuses aan, maar de problemen zijn nog altijd niet verholpen. In Amerika is inmiddels ook tegen Sony is een aanklacht ingediend.

Hoe herken je ‘drift’?

Het is niet zo dat alle PlayStation 5-eigenaren dit probleem ervaren, dus het herkennen van drift is essentieel. Gelukkig zijn de symptomen onmiskenbaar. Drift zorgt ervoor dat je console registreert dat je de pookjes van de controller beweegt, terwijl dat niet zo is. Zelfs als je niet aan de joysticks zit, beweegt daardoor toch het beeld of het personage op je scherm. Er gebeuren dus dingen in het spel, zonder dat jij aan de knoppen zit.

Dat lijkt een klein probleem, maar het maakt de meeste games nagenoeg onspeelbaar. Een precies gemikt schot gaat bijvoorbeeld toch net mis, of een sprong over een ravijn eindigt in een fatale val naar beneden. Blijven doorspelen met een kapotte controller is dan ook geen optie.

Hoe vaak komt het voor?

Het is niet bekend hoe vaak het probleem precies voorkomt, maar in ieder geval vaak genoeg voor een Amerikaans advocatenkantoor om een rechtszaak te beginnen. Het kantoor CSK&D vroeg PlayStation 5-spelers naar hun ervaringen en zag er kennelijk genoeg brood in om actie te ondernemen. Hetzelfde kantoor heeft momenteel ook een aanklacht tegen Nintendo lopen.

De tech-experts van iFixit deden op hun YouTube-kanaal onderzoek naar de oorzaak van drift. Volgens hen zijn de pookjes van de PS5-controller met te goedkoop standaardmateriaal gemaakt en gaan ze daarom niet lang genoeg mee. De controller zou maar een levensduur van zo'n 400 uur hebben. Als je er elke dag twee uur mee gamet, heb je hem na zeven maanden dus al kapotgespeeld.

Wat moet je doen?

Als jouw controller je het leven zuur maakt, kan je proberen hem zelf te repareren. Openschroeven is niet aan te raden, omdat je dan waarschijnlijk de garantie kwijt bent. Wel kan je via de console controleren of de controller een update nodig heeft, of hem resetten door een paperclip in het kleine gaatje aan de achterkant te steken. Ook is het een goed idee om de controller opnieuw met de PlayStation 5 te verbinden en de pookjes zelf even schoon te maken.

Als hij echt stuk is, is het natuurlijk het snelst om een nieuwe te kopen. De controllers gaan alleen wel voor bijna 70 euro over de toonbank, dus dat is een dure grap. Als consument heb je bovendien recht op een goed werkend product. Je mag verwachten dat zo’n prijzige controller langer dan een jaar meegaat en de winkel waar je hem hebt gekocht is dan ook verplicht om je aan een goed werkend exemplaar te helpen.

Aangezien de PlayStation 5 pas een paar maanden op de markt is, valt drift zeker nog onder je garantie. Neem contact op met de winkel waar je hem hebt gekocht, of vraag zelf bij Sony om een reparatie. Je moet het dan alleen wel een paar dagen zonder je controller stellen.

