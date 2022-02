Zo verwijder je eenvoudig een film of serie uit je Verder Kijken-lijst op Netflix

Het was voor Netflix-kijkers jarenlang een doorn in het oog. Zelfs maanden nadat je gestopt was met een serie werd je door het streamingplatform gevraagd om toch nog verder te kijken, door de volgende aflevering voor te schotelen bij de Verder Kijken-lijst van de app. De kijklijst werd hierdoor warrig om in te navigeren, gevuld met zowel series die je volgt als dingen die je niet meer verder wilt kijken.

Het was al mogelijk om programma’s uit die lijst te halen, maar die mogelijkheid zat diep in de accountinstellingen op de website van de dienst verstopt. Deze week heeft Netflix dit aanzienlijk makkelijker gemaakt: je kunt series en films rechtstreeks vanuit de app verwijderen.

Je verwijdert een serie uit de lijst door de Netflix-app te openen en te navigeren naar ‘Kijk Verder’. Naast alle programma’s staan drie kleine bolletjes waar je op kunt tikken om extra opties te openen.

Nieuw in deze optielijst is de knop ‘Uit rij verwijderen’. Door hier op te tikken verdwijnt een film of serie uit de lijst, tenzij je hem later weer opnieuw gaat kijken.

Je kunt hier ook klikken op een duimpje omhoog of omlaag. Dat verandert niks aan de lijst, maar zorgt ervoor dat Netflix beter weet wat jij het liefst ziet.

Herstarten of wachten

Netflix is deze week begonnen met de uitrol van het nieuwe knopje. De kans is groot dat je er gelijk gebruik van kunt maken, maar misschien zie je de optie nog niet staan. Dat is niet gek: grote techbedrijven rollen functies geleidelijk uit, waardoor het even kan duren totdat iedereen toegang heeft.

Staat ‘Uit rij verwijderen’ niet in je overzicht? Probeer de app dan eens volledig af te sluiten door naar je beginscherm te gaan en hem in het multitask-venster weg te vegen. Als je hem opnieuw opstart, worden dan hopelijk alle nieuwe opties goed ingeladen.

Als je zelfs daarna nog niks ziet: wacht nog even. Vermoedelijk ben je iets later aan de beurt en zie je de toevoeging binnen nu en enkele dagen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied:

