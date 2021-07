Zo verwijder je definitief je Facebook-account (zonder iets kwijt te raken)

Techreus Facebook wordt steeds groter. En naarmate er meer ophef over het bedrijf voorbijkomt, wil niet iedereen nog een account op het sociale netwerk. Hoe verwijder je alles voorgoed? We helpen je op weg.

1. Maak een backup van je gegevens

Facebook staat vol met persoonlijke gegevens en herinneringen, die je ondanks je vertrek van het sociale netwerk niet kwijt wil. Gelukkig kun je een backup maken om in eigen beheer op te slaan.

Klik op het pijltje rechtsboven op de site en klik op ‘Instellingen en privacy’, gevolgd door ‘Instellingen. Daar tik je op ‘Je Facebook-gegevens’ en kies je voor de optie ‘Je gegevens downloaden’. Op de vervolgpagina kies je wat er allemaal in de backup moet staan, waarna je het proces in gang zet.

2. Wis je account op de site

De volgende stap is uiteraard om je account te verwijderen. Dat doe je door op het pijltje rechtsboven op de Facebook-site te drukken, te kiezen voor ‘Instellingen en privacy’ en te klikken op ‘Instellingen’.

In de linkerkolom kun je hierna op ‘Je Facebook-gegevens’ drukken. Bij de optie ‘Privacy’ vind je daar de knop ‘Deactiveren en verwijderen’.

Je account is niet meteen helemaal weg. Facebook doet er dertig dagen over om je informatie definitief te wissen, zodat je in feite een maand hebt om je nog te bedenken.

3. Verwijder de apps en blokkeer de site

Je voornemen Facebook te verlaten is één ding, maar ook werkelijk vertrekken is toch een stapje verder. Het is daarom van belang om de apps van het bedrijf van al je apparaten te verwijderen. Dan weet je zeker dat je niet op een onbezonnen moment ineens dat blauwe icoon nog eens aantikt.

Op je laptop of desktopcomputer is het iets lastiger, omdat je Facebook doorgaans bezoekt via de website in plaats van een losse app. Ook daar zijn echter oplossingen voor. In webbrowser Chrome kun je bijvoorbeeld de extensie BlockSite installeren, waarin je vervolgens het webadres van het sociale netwerk invoert. Probeer je daarna de site te bezoeken, dan krijg je een grote foutmelding in beeld te zien.

4. Vermijd de beruchte trackingpixel

Zelfs zonder Facebook-account ben je nog niet af van het techbedrijf. Bezoek je websites die gelinkt zijn aan het advertentienetwerk van het bedrijf, dan kan dat bezoek worden vastgelegd door het bedrijf, waardoor een soort ‘schaduw-profiel’ ontstaat.

Wie liever niet op die manier door Facebook in de gaten wordt gehouden, kan ervoor kiezen die Facebook-link van andere sites automatisch te blokkeren. Door een extensie zoals AdBlock Plus te installeren, kun je ervoor zorgen dat de zogeheten Facebook-pixel niet in jouw browser wordt geladen. En als die pixel niet werkt, ziet Facebook ook niks van jou.

