Zo maak je zelf een digitale fotolijst

Ligt jouw tablet ergens in een kast te verstoffen? Als je Android-tablet of iPad het nog doet, kun je hem net zo goed een nieuw leven geven. Je kunt er namelijk heel gemakkelijk een digitale fotolijst van maken. Dat doe je zo.

Heb je jouw oude tablet vervangen voor een nieuwe of gebruik je het apparaat nog amper? Maak je tablet weer nuttig door hem in plaats van in de kast óp de kast te plaatsen, terwijl de door jou geselecteerde foto’s één voor één worden afgespeeld. Je maakt zo je eigen digitale fotolijst, waar een nieuwe al snel rond de 100 euro kost.

Let er wel op dat het gebruiken van een verouderd apparaat dat geen beveiligingsupdates meer ontvangt de nodige risico’s met zich meebrengt. Het verschilt per fabrikant hoelang er updates worden uitgebracht. Vaak worden er twee of drie jaar lang nieuwe functies toegevoegd en volgen daarna nog één of twee jaar aan beveiligingsupdates. Apple biedt vaak een iets langere ondersteuning aan.

Een schone lei

Omdat je jouw tablet alleen gaat gebruiken als fotolijst, heb je alle apps en andere data die op het apparaat staan niet meer nodig. Bovendien draaien veel van die apps vaak op de achtergrond en verbruiken ze zo onnodig stroom. Maak daarom een back-up van alles wat je wil bewaren en sla deze data ergens anders op, bijvoorbeeld op een pc of een andere tablet.

Je kunt vervolgens de apps en andere data handmatig van je tablet halen, maar het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen is waarschijnlijk sneller en effectiever. Je begint dan met een schone lei. Als de batterij van je tablet nog niet te erg versleten is, kun je het apparaat op deze manier mogelijk ook nog enige tijd als draadloze digitale fotolijst gebruiken.

Wil je een nieuwe tablet ter vervanging van de oude? BestGetest bekeek de beste tablets van 2022.

Android

Om foto’s weer te geven op je Android-tablet, kun je het beste gebruikmaken van Google Foto’s. Deze app staat vaak al standaard op je tablet - ook na het terugzetten naar de fabrieksinstellingen - maar als dit niet het geval is kun je de app downloaden in de Play Store.

Omdat je het apparaat zojuist helemaal leeg hebt gehaald, moeten er wel weer foto’s op gezet worden. Je kunt een USB-kabel gebruiken om foto’s vanaf je pc over te zetten op de tablet of ze via de cloud overzetten. Je kunt hiervoor diensten als Google Drive, Dropbox of Microsoft OneDrive gebruiken, maar het is net zo makkelijk om voor Google Foto’s te kiezen. Via photos.google.com kun je foto’s vanaf je computer, tablet of smartphone in Google Foto’s zetten, waarna ze automatisch op je digitale fotolijst in wording terecht komen.

Ga nu naar de Google Foto’s-app en selecteer bij ‘Bieb’ het album dat je wil tonen op je digitale fotolijst. Druk op een willekeurige foto en open de instellingen via de drie verticale puntjes in de rechterbovenhoek. Veeg nu in de optiebalk naar links en druk op ‘Diavoorstelling’. De foto’s in het album worden nu stuk voor stuk afgespeeld.

iPad

Op een iPad werkt de methode met Google Foto’s niet, omdat de optie om een diavoorstelling te maken van een album binnen de versie voor iPads niet beschikbaar is. Wel heeft Apple een eigen diavoorstellingfunctie toegevoegd aan de eigen Foto’s-app. Je selecteert ook hier een album en kiest simpelweg voor ‘Diavoorstelling’.

Op iPads kun je gemakkelijk de snelheid van de diavoorstelling aanpassen, alsook de manier waarop foto’s in elkaar overvloeien. Druk tijdens de diavoorstelling op het scherm en druk rechtsonder in beeld op ‘Opties’. Hier is het ook mogelijk om muziek toe te voegen. Door ‘Herhaal’ aan te vinken, wordt het album automatisch opnieuw afgespeeld als alle foto’s zijn getoond.

Mochten bovenstaande methodes nog niet helemaal zijn wat je zoekt, dan kun je in de appwinkels van Android en Apple veel externe apps vinden die jou vaak net wat meer de touwtjes in handen geven. Voorbeelden zijn FotoSlider voor Android-toestellen en Adobe Spark Video voor Apple-apparaten, maar er zijn nog veel meer alternatieven.

