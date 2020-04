Zo maak je van jouw smartphone een webcam

Het lijkt zo voor de hand te liggen; het apparaat dat je altijd al op zak hebt en doorgaans voorzien is van een hele behoorlijk camera, als webcam gebruiken. De kans is groot dat je dit afgelopen weken direct vanaf je telefoon al vaak gedaan hebt, zoals het videobellen via WhatsApp, Zoom, Hangouts of Skype. Wie echter productief met een pc aan de slag wil, zal alle informatie - en dus ook het videobellen - op de pc bij elkaar willen hebben. Bovendien levert een pc met een bekabelde netwerkverbinding nog altijd de beste ervaring bij videobellen op, ook niet geheel onbelangrijk.

Lees ook Deze emoji wordt massaal gebruikt tijdens coronatijdperk Lees meer

Aan de slag Wil je direct aan de slag? Dit is in het kort het stappenplan: 1. Installeer de Iriun-app voor Android of iOS 2. Installeer de applicatie voor Windows, MacOS, of Ubuntu. 3. Verbind de apparaten via WiFi (of eventueel via USB op Android) 4. Gebruik de smartphone-webcam in een applicatie naar keuze Voor dit artikel gingen wij op zoek naar applicaties die het mogelijk maken om je smartphone als webcam op een pc te gebruiken. Het aanbod bleek behoorlijk beperkt; uiteindelijk kwam er slechts één applicatie naar voren die stabiel werkt én gebruiksvriendelijk is. Deze app heet Iriun Webcam, die we in dit artikel doornemen.

Installeer de app

Om de Iriun Webcam te kunnen gebruiken, moet je zowel op je smartphone als op je pc de bijbehorende app installeren. De app is voor alle platformen gratis te gebruiken en vereist iOS 10.2 en hoger of Android 5.0 en hoger voor smartphones. Installatie op alle platformen is voor de hand liggend en er worden geen extra toolbars of dergelijke mee geïnstalleerd.

Als de applicatie op je pc draait, kun je de app op je smartphone starten om deze twee elkaar te laten zoeken. Dit moet wel op hetzelfde draadloze netwerk gebeuren, waarvoor het zaak is om met dezelfde router te verbonden zijn. Positief is dat je pc ook gewoon bekabeld met je router verbonden kan zijn, waardoor de vertraging in het videosignaal minder is. Wie over een goed ingesteld en geoptimaliseerd WiFi-netwerk beschikt, zal echter maar minimale vertraging ervaren.

Zodra de pc en telefoon verbinding hebben, krijg je in de Iriun-applicatie op je pc een preview van het camerabeeld te zien. Hier kun je ook gelijk de resolutie instellen. Het is niet helemaal duidelijk wat hierbij de beperkende factor is; op een iPhone SE en een Nokia 8 konden we maximaal 3840 bij 2160 pixels (in de volksmond 4K) selecteren. Bij een oudere Sony Xperia Z1 Compact bleek hoger dan 1280 bij 720 pixels niet mogelijk, terwijl dit toestel zelf wel in 1080p kan filmen.

Beeldkwaliteit

En de beeldkwaliteit? Die is opvallend goed. Hoewel we een oudere webcam, de Logitech C310 uit 2010, vergelijken met enkele smartphones die sindsdien zijn uitgekomen, blijkt dat niet alleen de maximale resolutie maar vooral ook de automatische witbalans, verzadiging en het contrast op smartphones een stuk beter geregeld is. Dat heeft als voordeel dat je je iets minder druk hoeft te maken om de lichtomstandigheden van je thuiswerkplek.

Volledig scherm Links de Logitech C310 (2010), rechts de Sony Xperia Z1 Compact (2014). Hoewel de maximale resolutie in dit geval gelijk is (720p), weet zelfs een oude smartphone veel beter om te gaan met moeilijke lichtomstandigheden. © Hardware Info