Zo kunnen slimme speakers helpen met jouw goede voornemens

Gezonder leven

Gewicht verliezen, vaker naar de sportschool of gezonder eten (of een combinatie daarvan) is elk jaar goed voornemen nummer 1. Met spraakcommando’s en routines kunnen slimme speakers daarbij helpen. Een dagelijkse herinnering om te bewegen is zo geregeld, maar denk ook aan een receptenboekje op de Google Nest Hub, voor hulp bij gezondere maaltijden.