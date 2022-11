Zo gebruik je een (oude) smartphone als webcam

In het begin was het even wennen, maar inmiddels is videovergaderen niet uit het kantoorleven weg te denken. Voor een kort gesprek hoef je niet langer op en neer te reizen, want je neemt gewoon plaats achter de laptop. Hierbij is het wel belangrijk dat je scherp in beeld bent. Niemand vindt het immers fijn om met korrelige pixels te vergaderen. De makkelijkste manier om de beeldkwaliteit omhoog te krikken is door je webcam te vervangen.

Telefoon als webcam gebruiken

Het goede nieuws: waarschijnlijk heb je deze vervanger al in huis. De gemiddelde smartphone van tegenwoordig heeft een uitstekende camera. Ook op ietwat oudere toestellen is de resolutie waarschijnlijk voldoende voor een videovergadering hier en daar.

Wel moet je de telefoon even met een laptop of desktopcomputer koppelen. Er zijn meerdere programma’s om dit voor elkaar te krijgen, zoals Iriun Webcam. Deze app is gratis, beschikbaar voor vrijwel alle platformen (waaronder Android, Apple, macOS en Windows) en de kwaliteit van videogesprekken is goed.

Zo gebruik je Iriun webcam

De eerste stap is simpel: installeer Iriun op je computer en telefoon. Start de computerversie op zodra dit achter de rug is. Vervolgens is het een kwestie van de aanwijzingen op het scherm volgen om de twee versies met elkaar te verbinden. Zorg ervoor dat de computer en telefoon hetzelfde wifinetwerk gebruiken, anders kunnen ze elkaar niet vinden.

Zodra de Iriun-apps zijn gekoppeld is het tijd om de nieuwe webcam (je telefoon) te activeren. Waarschijnlijk gebeurt dit automatisch bij het opstarten van je favoriete vergaderprogramma, zoals Google Meet, Microsoft Teams of Zoom.

Is dit niet het geval? Duik dan het instellingenmenu van de videobel-app in. Bij de beeld- en geluidsopties kies je voor Iriun Webcam. Controleer via het testmenu of alles goed staat ingesteld door een korte beeld- en geluidsopname te maken.

Als het goed is, kun je nu videobellen met Iriun. Om schokkerig beeld te voorkomen is het belangrijk dat de telefoon stevig staat. Zet ‘m bijvoorbeeld op een houder of statief boven het beeldscherm van de computer of laptop. Op die manier kom je op een fraaie manier voor de dag. Verder is het verstandig om op een goed belichte plek te gaan zitten.

Alternatieven om van je smartphone een webcam te maken

Werkt Iriun niet zoals je gehoopt had? Gebruik dan een van de vele alternatieven. DroidCam doet in basis hetzelfde en is beschikbaar voor Apple- en Android-gebruikers. Het grootste nadeel aan deze videovergaderapp is dat je moet betalen om de hoogste beeldkwaliteit te kunnen gebruiken.

Camo heeft hier geen last van en is ook verkrijgbaar op alle grote platformen. Wel laat deze webcam-app tijdens het beeldbellen een watermerk zien. Deze kun je alleen weghalen door de betaalde versie te kopen. Een ander degelijk alternatief is EpocCam, dat alleen verkrijgbaar is voor iPhones.

