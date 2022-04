Zo bespaar je op het stroomverbruik van je televisie

De Nederlander kijkt gemiddeld drie uur en twintig minuten per dag tv, dus het apparaat staat geregeld aan. In sommige huishoudens wordt het ook als gezellig achtergrondgeluid gebruikt, of om via streamingdiensten als Spotify muziek te luisteren tijdens thuiswerkdagen. Dan kan de tv zomaar de hele dag in gebruik zijn.

Energielabel

Dat kost flink wat stroom en dus geld, maar hoeveel precies? Dat hangt er natuurlijk erg vanaf wat voor prijs je op dit moment voor je stroom betaalt, maar het type tv speelt ook een grote rol. Ben je op zoek naar een zuinige televisie, let dan op het energielabel. Dat moeten alle winkels verplicht tonen.

Dit label toont een letter van A tot en met G en geeft globaal aan hoe zuinig de tv is. Daaronder vind je het aantal kilowattuur dat de tv verbruikt per duizend uur kijken. Ook als je niet op zoek bent naar een nieuwe televisie, kun je dit label opzoeken om uit te rekenen wat dat apparaat je nu eigenlijk kost.

Het energielabel kan veel verschil maken, afhankelijk van je energiecontract. Voor de crisis lag de gemiddelde prijs van een kilowattuur nog rond de 23 cent. Als je nu een energiecontract afsluit, moet je al meer dan 50 of zelfs 60 cent per kWh rekenen.

Volledig scherm Het energielabel vertelt je precies wat je van het energiegebruik van jouw televisie kunt verwachten. © Milieu Centraal

Kleiner is zuiniger

De populaire LG OLED55C1 valt bijvoorbeeld in label G, met 106 kWh per duizend uur. De Samsung QLED 4K55 valt met het label F een stuk zuiniger uit en verbruikt in dezelfde tijd maar 77 kWh. Kijk je gemiddeld vier uur per dag tv, dan kost dat onder de oude stroomprijzen met de LG 35,59 euro per jaar. Met de Samsung ben je dan 25,86 euro kwijt. Met de huidige stroomprijzen kun je die bedragen dus gerust verdubbelen, en scheelt de zuinigere tv je in dit geval bijna 20 euro per jaar.

Overigens geldt altijd: hoe meer je van je televisie vraagt en hoe harder hij moet werken, hoe meer stroom hij verbruikt. Een groter scherm verbruikt bijvoorbeeld altijd meer dan een kleinere, ook als het toestel hetzelfde energielabel heeft. Grotere tv’s mogen meer stroom verbruiken om dezelfde lettercode te verdienen. Ook een hogere resolutie zorgt voor een hoger stroomverbruik. Er zijn immers meer pixels die aangestuurd moeten worden.

Daarnaast zijn er ook diverse technieken die het stroomverbruik omhoog jagen. Op het energielabel zie je bijvoorbeeld het gemiddelde verbruik als je HDR inschakelt, een techniek die voor mooiere kleuren zorgt. Eerder genoemde voorbeelden van LG en Samsung stijgen in dat geval van 106 en 77 kWh naar respectievelijk 171 en 150 kWh. Tv-kijken wordt met HDR in sommige gevallen dus bijna twee keer zo duur.

Eco-modus

Als je niet met volle concentratie tv aan het kijken bent, kan het lonen om dit soort opties tijdelijk uit te schakelen. Ook kun je je stroomverbruik verminderen door de helderheid van je scherm omlaag te zetten. Heb je de tv als achtergrond aanstaan of gebruik je hem alleen om muziek te luisteren, dan kun je de helderheid dus beter even omlaag schuiven. Op sommige televisies is het zelfs mogelijk om het scherm helemaal te verduisteren.

Veel tv’s hebben in hun instellingen daarnaast een eco-modus. Wat die precies doet, hangt af van het merk, maar vaak worden dan sensoren gebruikt om de helderheid automatisch aan te passen aan de hoeveelheid licht in de ruimte. Dat is niet alleen goed voor je stroomverbruik, maar ook voor je ogen.

Stand-by

Overigens verbruikt je tv ook stroom als je hem niet gebruikt. Een televisie staat namelijk altijd op stand-by, klaar om aan te schieten als je hem nodig hebt. Bij nieuwere tv’s is dat stroomverbruik echter zo laag, dat het bijna niet de moeite is om ze helemaal uit te schakelen. Sommige fabrikanten zeggen zelfs dat het meer stroom kost om een tv telkens uit te zetten en weer helemaal op te starten, dan om hem in stand-by te laten staan.

Heb je nog een ouder model, dan zou het wel kunnen lonen om de stekker er voortaan uit te trekken. Heb je nog meer apparaten die in stand-by staan, zoals de tv-ontvanger of decoder, dan kan een verlengsnoer met een rode knop van pas komen. Met één druk op de knop schakel je dan alles uit, zodat er niet meer ongemerkt stroom verbruikt wordt.

