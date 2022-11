Zo bekijk je streamingdiensten in de best mogelijke kwaliteit

Zin om een avondje te Netflixen? Je denkt er misschien op te kunnen vertrouwen dat de streamingdienst je automatisch de beste videokwaliteit voorschotelt, maar in de praktijk blijkt dat lang niet altijd zo te zijn. Dit is hoe je zelf voor de beste streamingkwaliteit zorgt.

Als er elke maand weer abonnementsgeld voor een streamingdienst van je rekening afgeschreven wordt, wil je natuurlijk wel zeker weten dat je de best mogelijke videokwaliteit te zien krijgt. Dat is echter niet altijd standaard het geval.

Zelfs niet als je bijvoorbeeld de ingebouwde app op je smart-tv gebruikt. We vertellen je hoe je met een paar praktische tips de kwaliteit van streams kunt verbeteren.

Controleer je streamingabonnement

Sommige videostreamingdiensten bieden verschillende kwaliteitsniveaus, afhankelijk van hoeveel je elke maand betaalt. In dat geval geeft meestal enkel de duurste optie je toegang tot de beste streamingkwaliteit. Controleer daarom eerst welk type abonnement je hebt.

Neem Netflix. Om je bij deze online videodienst te verzekeren van de beste beeldkwaliteit heb je een Premium-abonnement nodig. Alleen met dat abonnement kun je films en series in 4K Ultra HD bekijken. Gelukkig bieden de meeste andere streamingdiensten slechts één optie met resoluties tot 4K, afhankelijk van je internetverbinding en afspeelapparaat.

Heb je voor het best mogelijke abonnement gekozen? Controleer dan de instellingen. Soms is het nodig om het dataverbruik aan te passen. We blijven nog even bij Netflix. Log op je computer in op je account en klik op je profiel. Er openen zich vervolgens verschillende opties. Ga naar ‘Playback setting’ en zet ‘Data usage per screen’ op ‘High’.

Wat voor alle streamingdiensten geldt, is dat niet alle films en series in 4K beschikbaar zijn. Dat geldt in het bijzonder voor oudere films en series.

Controleer je internetaansluiting

Bijna elke streamingdienst past de videokwaliteit automatisch aan op de beschikbare bandbreedte op je netwerk. Heb je niet genoeg bandbreedte? In dat geval verlaagt de online videodienst je beeldkwaliteit. Daarmee wordt voorkomen dat de stream hapert of vastloopt. Wil je in 4K kunnen streamen? Netflix raadt een internetsnelheid van minimaal 15 Mbps aan.

Je kan je snelheid in de Netflix-app controleren door naar je account te gaan. Daar kies je voor ‘App setting’. Scroll vervolgens naar beneden en klik op ‘Check Network’. Wil je exact weten hoe snel je internet is? Gebruik dan een speedtest, zoals Fast.com van Netflix. Typ het adres in de adresbalk en laat de website inladen. Je ziet nu wat de snelheid van je internetverbinding is.

Is je huisgenoot een online game aan het spelen? Of wil hij zelf ook een film kijken? De capaciteit van je netwerk is beperkt, zodat je internetsnelheid onder deze omstandigheden waarschijnlijk lager is.

Sluit je afspeelapparaten zoveel mogelijk met een internetkabel aan. Een bekabelde verbinding is minder gevoel voor storingen dan een wifiverbinding. Kun je het apparaat niet aansluiten met een kabel? Zet het dan zo dicht mogelijk in de buurt van je router en beperk het aantal apparaten dat gebruikmaakt van het netwerk.

Controleer je televisie, tablet of smartphone

Hoe goed je internetverbinding ook is, als je afspeelapparaat, zoals je tv of smartphone, geen 4K kan weergeven, dan ga je die resolutie simpelweg niet halen. Controleer daarom wat de resolutie van je afspeelapparaat is. Om je te verzekeren van de beste kwaliteit kun je ook letten op de ondersteuning van technologieën als Dolby Vision en HDR.

Gebruik je een browser om te streamen? Weet dan dat sommige online videodiensten niet altijd in 4K weergeven kunnen worden. Netflix ondersteunt bijvoorbeeld enkel Microsoft Edge, Apple Safari en de Netflix-app voor Windows.

Gebruik je een extern apparaat om te streamen? Sluit dit apparaat dan bij voorkeur aan via HDMI. Met die aansluiting bereik je over het algemeen de beste videokwaliteit.

