Zelf een podcast maken? Hier moet je aan denken

Podcasts zijn eindelijk geland. Het medium bestaat al een kleine 20 jaar, maar na een paar hobbelige doorstarts is het medium nu overal en eigenlijk niet meer weg te denken. Net als bij literatuur, films, tv-programma’s en radioshows worden over oneindig veel onderwerpen podcasts gemaakt: sport, muziek, film, series, gamen, beleggen, onopgeloste moordzaken en ga zo maar door.

Erg populair zijn podcasts met bekende en minder bekende mensen die hun meningen geven over belangrijke en minder belangrijke zaken. Steeds meer bedrijven en particulieren willen iets met podcasts maar weten niet waar te beginnen.

Waar gaat je podcast over?

Om te beginnen heb je een idee en een zogeheten format nodig. Waar gaat je podcast over? Is het voor de lol of serieus? Is het met een groep vrienden of collega’s? Is het voor het bedrijf waar je werkt of ga je het in de avonduren doen? Wat is het doel van je podcast? Wordt het een verkapt talkshowtafelgesprek, of wordt het meer een verhalende podcast? Is het een interviewreeks of een reportage?

De meeste mensen beginnen met twee (of meer) mensen die samen over een bepaald onderwerp praten omdat ze daar veel verstand van of een passie voor hebben. Dat is een prima startpunt maar goed nadenken over de inhoud van je podcast is belangrijk. Daarbij kan een originele invalshoek helpen voor potentieel succes: een podcast over het verzamelen van sigarenbandjes, munten en postzegels kan als niche misschien wel veel beter scoren dan wéér een podcast over voetbal.

Het opnemen van je podcast

Dan het daadwerkelijke opnameproces. Waar neem je de podcast op? Huur je een studio of doe je het online via je laptop of pc? Of investeer je in de nodige randapparatuur zodat je het aan je keukentafel kunt doen en nodig je mensen bij je thuis uit? Er zijn tal van handige softwaretools die je kunt gebruiken om podcasts op te nemen vanachter de computer. Het loont om met meerdere te stoeien en te kijken welke voor jou het beste werkt.

Veel aanbieders van podcastopnamesoftware kennen namelijk een gratis variant of een trial-periode. Riverside is een fijn programma, maar ook Resonate, Audacity en Garageband zijn goede opties. Je kunt overigens ook in vergaderingstool Zoom gesprekken opnemen en die gebruiken voor je podcast. Sommige podcastopname-apps hebben direct edit-tools zodat je na afloop eventuele ‘eeeehs’ en versprekingen eruit kunt halen, en een intro of outro - al dan niet met een themamuziekje - kunt toevoegen. Ook kun je tijdens het editen het geluid bewerken zodat zachter pratende deelnemers toch goed verstaanbaar zijn.

Geluidskwaliteit is het allerbelangrijkst

Het allerbelangrijkste voor een podcast is de geluidskwaliteit. Klinkt een podcast slecht of rommelig (kraken, stemvervorming, echo’s, brommen) dan haken mensen resoluut af. Dit kun je voor een heel groot deel ondervangen door een goede microfoon te gebruiken.

Er zijn twee manieren om een podcastmicrofoon aan te sluiten op je computer: via USB of XLR. USB is snel en perfect als je maar met één microfoon op locatie hoeft op te nemen. Prima dus als je op afstand een podcast opneemt met meerdere mensen op verschillende locaties.

Heb je meerdere gasten in dezelfde ruimte dan kun je beter XRL-microfoons gebruiken, deze zorgen voor betere kwaliteit. Microfoons van tussen de 100 à 200 euro doen prima hun werk, goedkopere varianten zijn niet direct aan te raden, duurder is vaak beter maar zeker niet per se noodzakelijk. Daarnaast is het aan te raden dat iedere deelnemer een koptelefoon op heeft tijdens de opname van de podcast zodat je elkaar en vooral jezelf goed verstaat.

Het hosten van je podcast

Als je opname geslaagd is, eventuele oneffenheden zijn gladgestreken en het geluid goed is, kun je je podcast wereldkundig maken. Dan dien je je podcast te gaan hosten bij een externe partij. In de regel betaal je daar een (klein) bedrag per jaar voor maar dat zijn de kosten niet.

Er zijn ook gratis opties maar dan ben je gelimiteerd in het aantal podcasts per jaar. Belangrijker is dat sommige hostingpartijen direct in staat zijn je podcast beschikbaar te maken voor de belangrijkste platformen zoals Spotify, Apple Podcasts, Stitcher en Google Podcasts. SoundCloud is een bekende naam om podcasts te hosten, Buzzsprout is een aanrader, maar ook Resonate, Transistor, Simplecast, Podbean en Springcast zijn goede opties.

Een BN'er te gast

Tenslotte zijn dit nog handige tips voordat je je podcast live zet: geef je podcast een aansprekende titel en omschrijving en zorg dat hij makkelijk terug te vinden is in Google. Een leuke opvallend vormgeving (het vierkantje/ de hoes zoals de podcast in beeld verschijnt) helpt natuurlijk ook mee. Een beroemde of bekende gast in je podcast die vervolgens jouw podcast op social media deelt, is sowieso ook altijd een dikke bonus.

