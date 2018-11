YouTubers en pro-gamers maken opwachting bij Nederlandse ‘lanparty’

EsportsDrie dagen lang ongegeneerd en ongestoord gamen, wedstrijden met professionals en hobbybeurs in één: In de Brabanthallen in Den Bosch, vindt dit weekend ‘het gamingevent van de toekomst’ plaats: Tweakers Gaming Live.

Met de komst van dit evenement heeft Nederland een nieuwe lanparty op eigen bodem. Maar wat kun je daar nou van verwachten? Organisator Tweakers noemt het evenement zelf een combinatie van drie zaken: ,,Het is allereerst een e-sportsevent, professioneel gamen, waarbij de toppers van Nederland de strijd met elkaar en met buitenlanders aangaan. Daarnaast is het een van de grootste lanparty’s van Nederland, waarbij iedereen terecht kan om een aantal dagen samen te gamen. Het derde onderdeel is een grote expo, waar je alles kan vinden op het gebied van e-sports, gaming en hardware. Wij merkten dat de community behoefte heeft om bij elkaar te komen en dus organiseerden wij Tweakers Gaming Live.’’

Het digitale festival werkt als een magneet op veel komende, maar ook gevestigde Nederlandse YouTubers. Zo is streamer en contentmaker ‘Yarasky’ (Ruim 721.000 abonnees) aanwezig. Daarnaast zijn er ook tientallen Twitchstreamers die volgens de organisatie niet te beroerd zijn voor een foto of krabbel. Eén van die streamers en tevens pro-speler is Louis Bremer, die meedoet met het Hearthstone-toernooi. Hij verdiende zeker al 60.000 euro met het spel en is nog niet van plan om te stoppen.

E-sports

Over e-sports gesproken. Hoe groot is dat eigenlijk in ons land? Tweakers zei eerder in oktober dat Nederland qua omzet op de achtste plek staat. ,,We blijven wereldwijd gezien dus een beetje achter, want Nederland staat eigenlijk altijd bovenaan als het gaat om zowel internet als sport.’’

Dat betekent niet dat we een klein land zijn in de e-sports. Alleen in Nederland kijken al 1,5 miljoen mensen regelmatig naar streams van e-sports. Gigantische getallen, met heel veel geld. Ook de prijzen bij de toernooien tijdens Tweakers Gaming Live zijn niet mis. Zo is er bij schietspel Counter-Strike 7.500 euro te verdienen, bij het kaartspel Hearthstone 3.500 euro en voor het actiespel League of Legends ook nog eens 7.500 euro. Enthousiastelingen kunnen daarnaast ook meedoen met verschillende competities. Volgens Tweakers zijn naast geldprijzen ook andere hebbedingetjes te winnen. Denk aan koptelefoons, maar ook aan muismatten, muizen en andere gadgets.

Cosplay

Ook cosplay, het verkleden naar game-, film-, en seriepersonages, is volop aanwezig. Tijdens een competitie zal de beste cosplayer van het evenement bekend worden gemaakt. De 28-jarige Lindy de Klerk doet een gooi naar de titel. Tegen deze krant zei ze zich al zes jaar bezig te houden met het maken van kostuums. ,,Ik bouw eigenlijk al mijn hele leven kostuums, maar toen ik dit wereldje ontdekte ging er letterlijk een wereld voor mij open.’’

Lindy: ,,Ik vind het leuk om grote evenementen te doen, maar dan hebben we het meestal over het buitenland. Ik tel nu letterlijk af tot het evenement gaat beginnen in Nederland. Voor mij kunnen er niet genoeg evenementen georganiseerd worden, maar dat komt vooral om ik mijn liefde voor cosplay met iedereen wil delen.’’