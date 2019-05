YouTube Premium fors goedkoper voor studenten

Waarom je de smartphone niet aan laders op de luchthaven of in de trein hangt

23 mei Je bent op de luchthaven en hebt nauwelijks nog batterij over? Dan is het erg verleidelijk om je smartphone wat extra voeding te geven met een USB-lader in de buurt. Maar een heel goed idee is dat niet, schrijft Forbes. Voor cybercriminelen is het een koud kunstje om via een USB-poort je smartphone met allerlei ellende te bestoken.