XS4ALL dreigt KPN voor rechter te slepen

KPN is sinds 1998 eigenaar van XS4ALL. Begin dit jaar kondigde het bedrijf aan dat de naam XS4ALL op den duur zou verdwijnen. Klanten en werknemers zouden moeten overstappen naar KPN. De ondernemingsraad van XS4ALL moet daar nog advies over uitbrengen. Voorzitter Daan Willems wil daar niet op vooruitlopen, maar zegt wel dat er veel bezwaren zijn. ,,XS4ALL is altijd een goed lopend bedrijf geweest, het deed het beter dan KPN. Opheffen is niet slim om te doen, en er is geen reden voor.”

Volgens Willems heeft XS4ALL ‘een uniek geluid in de Nederlandse markt. Onze maatschappelijke betrokkenheid, onze aandacht voor privacy en veiligheid. Onze klanten waarderen ons. Zij dreigen weg te lopen als de naam wordt opgeheven. Er staan een financiële strop te wachten. Dat is niet in het belang van KPN’.